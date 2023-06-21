شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده..أول ظهور لركلات الترجيح بالكأس.. والأهلى بطلا أمام الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 يونيو 1981، نجح الأهلى فى حسم لقب كأس مصر حينما فاز على المقاولون العرب 3-2 بركلات الترجيح التى تم اللجوء لها لأول مرة فى تاريخ نهائيات مسابقة كأس مصر لتحديد بطل النسخة رقم 53 للمسابقة.

بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بين الأهلي، والمقاولون العرب بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، تقدم كامل عبوده للمقاولون بعد مرور 25 دقيقة من عمر الشوط الأول، وتعادل محمد عباس فى الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني.

ونجح الأهلى فى حسم اللقب بعد فوزه 3/2 فى ركلات الترجيح، أهدر سعيد الشيشينى قائد المقاولون أول ركلات المباراة، بينما سجل مصطفى يونس قائد الأهلى هدف الأحمر الأول.

وعادل البديل جمال سالم النتيجة للمقاولون، بينما أهدر البديل طاهر الشيخ ركلة الأهلى الثانية، لتصبح النتيجة 1/1، ثم عاد على شحاتة ظهير المقاولون وأهدر الركلة الثالثة للذئاب، قبل أن يتقدم محمد عباس للأهلى مجددا، ثم تعادل ناصر محمد على للمقاولون ثانيا، قبل أن يضع رمضان السيد الأهلى فى المقدمة من جديد، ثم أنهى آدم مدافع المقاولون آمال فريقه عندما تكفل بإهدار الركلة الأخيرة ليتوج الأهلى بطلا للمرة رقم 23 لمسابقة كأس مصر، وللمرة الثامنة يجمع بين الدوري، والكأس.

وجمع بين البطولتين أعوام 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961.

وأدار المباراة الدولى حسين فهمى، وعاونه أحمد جمال، وعبدالرءوف عبدالعزيز.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.