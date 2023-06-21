شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الجزائر اليوم فى البطولة العربية لناشئات السلة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأربعاء منتخب ناشئات السلة مع نظيره الجزائرى، فى رابع مباريات البطولة العربية للناشئات تحت 16 سنة، والتى تقام بالأردن وتستمر حتى 26 يونيو الجارى.

ويشارك منتخب ناشئات السلة فى البطولة بقائمة تضم كلا من، إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى.

ويشارك منتخب الناشئين فى البطولة أيضا حيث خاض أولى مبارياته أمام الأردن ثم الجزائر، وحقق الفوز فيهما بنتيجة 45/108 و 65/43 على الترتيب، بينما ألتقى منتخب الناشئات مع تونس وفاز عليهم أيضا بنتيجة 23/80

وتضم قائمة منتخب الناشئين فى البطولة كلا من: محمد وائل، زين الدين أدهم، رامى مجدى، أنس عبد المطلب، يوسف الجابرى، على عسران، أمير مجدى، نور الصاوى، عمر حاتم، عمر موفق، يوسف الحلوانى، أحمد ربيع، أحمد فادى، عمر عصام