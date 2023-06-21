شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى فيوتشر بغلق ملف العروض للتركيز على مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بضرورة غلق ملف العروض في الوقت الحالي، خاصة وأن الفريق يستعد لخوض مباراة هامة أمام المصري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وترددت أنباء قوية عن دخول نجوم الفريق، وبالتحديد، محمد رضا بوبو، غنام محمد، مهند لاشين، ومحمود مرعي، في دائرة اهتمامات أندية القمة بالدوري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

وكان فيوتشر قد تغلب مؤخراً على الهلال الليبي بهدف نظيف سجله حاجي باري مهاجم الفريق، وذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الخميس الماضي استعداداً لمواجهة المصري.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.