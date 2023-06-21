شكرا لقرائتكم خبر عن ‎حرس الحدود يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق حرس الحدود، بقيادة مدربه محمد مكي، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الأهلي غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة 16 على استاد الكلية الحربية، في مباراة مصيرية ستكون أي نتيجة فيها غير الفوز تأشيرة هبوط حرس الدود للقسم الثاني رسميًا.

‎ويحتل الحرس المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويؤدي فقدان أي نقطة في المباريات الأربعة المقبلة للهبوط رسميا للقسم الثاني، حيث لم يحقق سوى 4 انتصارات و8 تعادلات في الدوري هذا الموسم.

‎وتعرّض حامد خالد، لاعب فريق حرس الحدود، للإصابة بشد في العضلة الضامة، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل في الدوري، ويسعى الجهاز الفني للحرس بالتنسيق مع الجهاز الطبي، لسرعة تجهيز اللاعب لمباراة الأهلي، خاصة أنه من العناصر الرئيسية بالفريق.

‎ونجح الحرس في الحصول على 4 نقاط في آخر مواجهتين، تحت القيادة الفنية لمدربه محمد مكي الذى تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب الذى رحل لسوء النتائج واقتراب الفريق من الهبوط.