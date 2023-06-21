شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمباراة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعدادا لخوض مباراته ضد حرس الحدود غدا الخميس في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، في أول مباراة في الدوري يخوضها الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

ويعكف مارسي كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الغد والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام الفريق العسكري، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالثلاث نقاط ومواصلة مشواره نحو استعادة صدارة الدوري ومن ثم حسم التتويج بالدرع الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وحرس الحدود في بطولة الدوري وتُقيم القناة أستوديو تحليلي قبل إنطلاق المباراة وبعدها في وجود نُخبة من الخبراء والمحللين.

ويدخل الأهلي مباراة الحدود وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة ، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة ، وسجل الأهلي 45 هدفاً وإهتزت شباكه 7 مرات.