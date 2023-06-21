شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض آخر تدريباته على ملعب الرباط قبل السفر لطنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني، اليوم الأربعاء آخر تدريباته في مدينة الرباط المغربية، قبل التوجه لمدينة طنجة مسرح مواجهات المنتخب في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية الذي ينطلق يوم 25 يونيو الجاري بمواجهة النيجر.

‎وتدرب المنتخب الأولمبي في الفترة من 17 وحتى 22 يونيو بملعب الأمير مولاي رشيدي بالمعهد الملكي بمدينة الرباط المغربية، تخلل هذه المعسكر مواجهة الكونغو برازافيل أمس الثلاثاء في أخر بروفة للفراعنة.

‎ويستعد المنتخب للمباراة الافتتاحية أمام النيجر، يوم 25 يونيو الجاري فى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب المقامة فى الفترة من 24 إلى 8 يوليو القادم، وهى البطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

‎وتضم المجموعة الأولى: المغرب صاحب الأر ض وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، فيما تضم المجموعة الثانية منتخب مصر ومالي والنيجر والجابون، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.