شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين محمد شريف وكهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للنادى الأهلي بين الثنائي محمود كهربا ومحمد شريف للاستقرار على أحدهما للدفع به أساسيا وقيادة الهجوم في مباراة حرس الحدود غدا الخميس في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدوري، في ظل وجود اتجاهين الأول ينادي باستمرار الدفع بالعناصر الأساسية ومن ثم الاعتماد على كهربا والثاني وهو إجراء بعض التعديلات على التشكيل ومنح الفرصة لشريف لإراحة بعض الأساسيين.

ويأتي التفكير في منح الفرصة لمحمد شريف من أجل منح كهربا فرصة للراحة والتقاط الأنفاس لعدم حصوله على راحة منذ خوض نهائي إفريقيا ومشاركته أساسيا في لقائي النهائي الإفريقي، ومن بعدها الانضمام لمعسكر منتخب مصر والمشاركة في مباراة جنوب السودان الودية قبل أيام قليلة من مباراة حرس الحدود.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الاهلي وحرس الحدود في بطولة الدوري وتُقيم القناة أستوديو تحليلي قبل إنطلاق المباراة وبعدها في وجود نُخبة من الخبراء والمحللين.

يدخل الأهلي مباراة الحدود وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة ، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة ، وسجل الأهلي 45 هدفاً وإهتزت شباكه 7 مرات.