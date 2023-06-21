‎اتحاد الكرة يخطر أندية القسمين الثانى (أ) و (ب) بنظام الصعود للممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة أندية القسمين الثاني (أ) و (ب) بنظام الصعود للممتاز، بعد تطبيق دورى المحترفين بداية من الموسم المقبل من 20 فريقا يلعبون في مجموعة واحدة، بدلا من نظام الثلاث مجموعات التي تطبق على القسم الثاني (ب).

‎وتنص لائحة الصعود على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من دورى المحترفين أو ما يسمى بالقسم الثاني (أ) للدوري الممتاز، فيما يلعب صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع متصدرى مجموعات القسم الثاني (ب) على صعود فريق واحد للدوري الممتاز.

‎ويمنح هذا النظام فرصة لفريق من القسم الثاني (ب) في التأهل مباشرة للدورى الممتاز دون خوض منافسات دورى المحترفين، حسب تصريحات عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في الجبلية ورابطة الأندية.

‎وضمن 15 ناديا التواجد فى دورى المحترفين فى الموسم الجديد الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، وهى كل من وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث وهم راية ومكادى والنجوم.

‎وينضم إلى الـ15 ناديا الذين تأكد مشاركتهم بالمحترفين، 5 أندية أخرى وهى: الثلاثى الهابط من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى فريقين من الثلاثى المصرية للاتصالات وبروكسى والمنيا بعد لعب الدورة الثلاثية.