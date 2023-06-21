أبرز مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في كأس مصر وغيرها من البطولات فضلا عن القنوات الناقلة لها.

وانتهت فترة التوقف الدولي من الناحية العملية، وبدأت فترة جديدة من مباريات الأندية في ختام الموسم.

وتقام مساء اليوم الأربعاء مباريات في كأس مصر، بجانب كأس آسيا للناشئين.

مواعيد مباريات اليوم

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

بدوره، سيواجه المنتخب اليمني، تايلاند في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا.

مباريات اليوم في كأس مصر

الاتحاد × بيراميدز (18:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

مباريات اليوم في كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة

اليمن × تايلاند (15:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC, AD Sports AFC, SSC1 HD.

عودة طارق حامد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدز يزاحم الزمالك حاليا في استعادة طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي ومنتخب مصر للدورى المصرى.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بيراميدز يحاول حاليا إغراء طارق حامد للإنضمام للفريق عن طريق عرض دفع راتبه بالدولار وليس بالجنيه المصري.

وأتم شبانة أنه في حال إستقرار طارق حامد على إنهاء تجربته في الدوري السعودي سيواجه مغريات من بيراميدز والزمالك .. سواء كانت مادية من بيراميدز أو العودة للزمالك والإعتزال من الباب الكبير في نهاية مسيرته كأحد أهم لاعبي الوسط في تاريخ النادي.

