موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - الدوري المصري، يلتقي الأهلي مع نظيره حرس الحدود مساء غد، فى المباراة التى تجمع الفريقين، على استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الـ 16 المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

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موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

ويتقابل فريقا الأهلى ونظيره حرس الحدود فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وشهد مران الأهلي الجماعي بالأمس قد شهد انتظام الثلاثي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

بينما انتظم في مران اليوم الثلاثاء كل من حسين الشحات، ياسر إبراهيم، إلى مروان عطية ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد هاني في المران بشكل طبيعي بعد أن منحهم كولر راحة سلبية من التدريبات مساء أمس الاثنين.

وأدى لاعبو الأحمر الدوليون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بتواجد كافة اللاعبين.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أول أمس الأحد على ملعب مختار التتش، استعدادًا لاستكمال مبارياته المحلية في بطولة الدوري، بملاقاة حرس الحدود الخميس القادم في لقاء مؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري.

التتويج الأفريقي ..

وتمكن النادي الأهلي من رفع رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى الرقم 25، بعد حصده الأخير للقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، ليواصل مطاردة نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يأتي على صدارة القائمة الخاصة بالأندية برصيد 29 بطولة، ويأتي الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما توج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وحصد بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

فيما سبق للأهلي الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.