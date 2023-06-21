شكرا لقرائتكم خبر عن بن والى يتلقى 3 عروض للرحيل عن حرس الحدود بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تلقى المدافع الليبي محمود بن والي، مدافع حرس الحدود 3 عروض للرحيل عن الفريق الذى بات مهددا بالهبوط للقسم الثاني، وانتقل بن والي للحرس بعد فسخ عقده مع أسوان في بداية هذا الموسم، وينص عقده على البقاء مع الحرس لمدة موسمين، لكن هناك نية للسماح للاعب بالرحيل.

‎وقال مصدر في حرس الحدود أن هناك عدد من اللاعبين باتوا هدفا لأندية الدوري من صفوف الحرس، في مقدمتهم بن والي الذى تلقى 3 عروض، كلها عن طريق وسطاء وشركات تسويق، موضحا أن النادي بصدد مناقشة هذه العروض بنهاية الموسم الجاري.

‎وقدم المدافع اللليبي بن والي، صاحب الـ28 عاماً، مستويات مميزة مع الحرس هذا الموسم، وكان أحد الركائز الأساسية للفريق، ولعب قبل الحرس لأندية أهلي طرابلس والنصر الليبي، كما ارتدى قميص المنتخب الليبي عام 2018.

‎وعلى مستوى المشاركة الأفريقية خاض محمود بن والي 7 مباريات بدوري أبطال أفريقيا ومباراة بالكونفدرالية الأفريقية، ويجيد بن والي اللعب فى مركز قلب الدفاع، ولاعب الوسط الدفاعي.