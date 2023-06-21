شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يغيب عن الأهلى شهرا بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمود متولى مدافع الأهلى عن الفريق لنهاية الموسم بعدما وضع قدمه فى الجبس ليتأكد غيابه لمدة شهر عن مباريات الفريق المقبلة.

وضع أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، برنامجا تأهيلى لمحمود متولى مدافع الفريق للتعافى من الإصابة التى يعانى منها فى الكاحل وغاب على إثرها عن مران المارد الأحمر أمس.

ويختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش استعدادا لخوض مباراته ضد حرس الحدود غدا الخميس فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى أول مباراة فى الدورى يخوضها الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الغد والأمور الخططية التى ينوى تنفيذها أمام الفريق العسكرى، من أجل تحقيق الهدف المنشود فى الخروج بالثلاث نقاط ومواصلة مشواره نحو استعادة صدارة الدورى ومن ثم حسم التتويج بالدرع الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين.

ويدخل الأهلى مباراة الحدود وهو يحتل المركز الثانى برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة، وحقق الأهلى الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 5 ولم يخسر أى مباراة، وسجل الأهلى 45 هدفاً واهتزت شباكه 7 مرات.