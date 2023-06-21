شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحذر لاعبى الزمالك من الانشغال بالعروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الكولومبي خوان كارولوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك اللاعبين من الانشغال بأحاديث العروض التي تثار في منابر الإعلام و"السوشيال ميديا" من وقت الأخر من أجل الحفاظ على تركيزهم خصوصاً أن الموسم لم ينتهِ فضلاَ عن استمرار الفريق الأبيض في بطولة كأس مصر التي يرغب في حصدها لمصالحة الجماهير.

وطالب أوسوريو لاعبى الزمالك بالتركيز في الفترة المقبلة خصوصاً أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام فاركو والمقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويرغب أوسوريو في استكمال مشوار الفريق بالبطولة بعد تأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

في سياق مختلف ىاستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على المراكز التي تحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل دعم فريقه بعناصر مميزة، وسد جميع الثغرات، حتي يتمكن الفريق من المنافسة بقوة على جميع البطولات التي سينافس عليها في الموسم المقبل، وبدايتها ستكون البطولة العربية التي من المنتظر أن تنطلق يوم 28 يوليو المقبل.

وعقد أوسوريو جلسة مع مسئولي الكرة بالقلعة البيضاء، حدد خلالها المراكز التى تحتاج لتدعيم، ورصد فى الوقت الحالي 4 مراكز فى الفريق الأبيض تحتاج لدعمها بصفقات مميزة، وبدأت إدارة الكرة التحرك بقوة فى هذا الملف، من أجل تلبية طلبات المدرب الكولومبي، لاسيما أن إدارة الزمالك ترغب فى بناء فريق قوى يتمكن من إعادة البطولات للقلعة البيضاء من جديد.