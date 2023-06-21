شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يترقب حسم مصيره مع الأهلى قبل البت فى العروض الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب حسين الشحات لاعب الأهلي عقد جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء خلال الساعات القادمة، من أجل حسم مصيره النهائي من تجديد عقده مع ناديه والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي أو الموافقة على قبول أحد العروض الخليجية التي وصلته في الفترة الأخيرة، بعدما تلقى أكثر من عرض بمبالغ مالية مغرية أبرزها من أندية قطرية وسعودية.

ويرغب حسين الشحات في وضع حد لمستقبل بقاؤه في الأهلي من خلال الاتفاق على بعض البنود الشخصية الخاصة في عقده الجديد مع القلعة الحمراء من أجل الموافقة على تجديد عقده، مثل إلغاء نسبة المشاركة من عقده الجديد وكذلك نسبة الإعلانات بحيث يحصل بدلا منها على مبالغ مالية، حيث يتخوف اللاعب من وضع نسبة المشاركة ويتم تجميده عن المشاركة في المباريات كما حدث من قبل وقت وجود بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للأهلي.

ومن المقرر أن تحدد الجلسة التي سيتم عقدها بين حسين الشحات ووكيل أعماله مع مسئولي الأهلي الخطوط العريضة لمستقبل بقاء اللاعب في قلعة الجزيرة، أو تكتب نهاية مسيرته مع الأهلي ومن ثم قبول أحد العروض الخليجية المقدمة له خلال الفترة الحالية والتي تفوق في قيمتها ما سيتقاضاه من الأهلي.