شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامجا تأهيليا لتجهيز باهر المحمدى لمواجهة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى لنادى الإسماعيلى برنامجا تأهيليا لتجهيز باهر المحمدى قائد الدراويش لمواجهة فريق أسوان، المقرر لها السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ويعانى باهر المحمدى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة، إلى جانب التهاب عضلات الحوض، ويحتاج لفترة من العلاج للعودة مجددا للتدريبات.

ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل باهر المحمدى راحة سلبية لمدة 4 أيام من التدريبات بناء على طلب من الجهاز الطبى للفريق لمحاولة تجهيزه لمواجهة أسوان.

وخاض الإسماعيلى مباراتين وديتين للاستعداد لمواجهة أسوان، حيث حقق فوزا كبيرا على ساحة دمياط بسداسية نظيفة، ثم الفوز على منتخب السودان الأوليمبى بهدفين نظيفين، بعدما تم إلغاء المباراة الودية أمام المصرى البورسعيدى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.