شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى ملف تجديد حسين الشحات مع الأهلى.. ودور كولر فى بقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل ملف تجديد عقد حسين الشحات لاعب الأهلى مع ناديه، والذى ينتهى بنهاية الموسم الماضى، بعدما شهد حالة من اللغط خلال الأيام الماضية خاصة مع تلقى اللاعب عروضا خارجية للرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "حسين الشحات كان غير سعيد فى الفترة الأخيرة بسبب مسألة تجديد عقده، وكان من المفترض أن يعقد جلسة مع أمير توفيق، وهنا تدخل سيد عبد الحفيظ وتكون جلسته الأولى مع عبد الحفيظ وتأجيل جلسته مع مدير التعاقدات للاتفاق على التفاصيل، وهو ما وافق عليه مدير الكرة".

وتابع: "كولر طلب عقد جلسة وأكد له أنه لاعب جيد وممتاز وكان فارق بأدائه مع الأهلى وأرغب فى بقائه بعدما سبق ووافق على مضض على رحيل حمدى فتحى، ورد عليه الشحات بالترحيب بالاستمرار مع الأهلى".

وأوضح: "الشحات كان سعيدا وفي حالة معنوية بعد الحديث مع سيد عبد الحفيظ وطلب منه نقل تفاصيل الجلسة إلى مسئولي النادي الأهلي، وحدثت انفراجة كبيرة في قصة تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي، ولكن كل يوم في جديد".

وأردف: "تم توقيع عقوبة على حسين الشحات بعد مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في كازابلانكا بإياب نهائى أفريقيا، واللاعب تقبل العقوبة واعترف بخطئه وهو ما تكرر في مباراة الذهاب القاهرة ولكن تم التغاضي عنها بداعي أن فريقه استقبل هدف وكان في حالة غضب بسبب ذلك".