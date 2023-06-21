شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم عربى على رادار الأهلى.. وهذا مصير بقاء الشناوى وكهربا بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مهاجم أجنبى لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل، بخلاف مصير محمد الشناوى من الرحيل عن القلعة الحمراء، وموقف محمود كهربا من البقاء فى صفوف الأهلى بالموسم المقبل.

قال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "الأهلى يفاوض مهاجم عربى صغير السن فى الفترة الحالية والأمر فى طريقه للحسم خلال الفترة المقبلة فى ظل وجود تقارب بين جميع الأطراف".

وفيما يخص العروض المقدمة إلى محمد الشناوي، أكد شوبير: "الشناوي لم ينفي رغبته في الاحتراف ووصلته عروض سابقة من النصر السعودي قبل مباراة القمة ضد الزمالك وتمسك ناديه ببقائه واللاعب رحب برغبة ناديه، ولكن لا توجد عروض حاليا للشناوي".

وأكمل: "كان هناك حديث مع الأهلي السعودي عن طريق بعض الوكلاء وليس النادي، حيث يوجد أنباء عن تفاوض النادي السعودي مع السنغالي ميندي، ولكن هناك بعض الأندية الصاعدة ترغب في ضم الشناوي في الفترة المقبلة".

وشدد: "كولر متمسك إلى أقصى درجة بمحمود كهربا ويرفض رحيله وموضوع اللاعب لم يحسم نهائيا ، والأهلي يرغب في إنهاء ملف كهربا وهو ما يؤخر دفع غرامة كهربا، لاسيما مع توفر نصف المبلغ ويجرى العمل على تدبير النصف الآخر".