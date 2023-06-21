موعد مباراة شباب اليد والسعودية فى بطولة العالم باليونان والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 ثان مبارياته ببطولة العالم باليونان، اليوم الأربعاء، أمام السعودية باليونان.

موعد مباراة مصر والسعودية

تقام مباراة أحفاد الفراعنة أمام السعودية فى تمام الثالثة عصر والنصف، حيث تنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس التى حصلت على حقوق بث مبارايات مصر فى البطولة.

ويسعى منتخب شباب اليد إلى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم قبل مواجهة صاحب الأرض فى ختام الدور الأول بمواجهة الجمعة فى تمام الساعة السادسة مساء.

وتقام هذه البطولة بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19يونيو الجارى حتى 3 يوليو المقبل.

وتوجهت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 من بولندا إلى اليونان السبت، استعدادا لانطلاق بطولة العالم القادمة للشباب فى نسختها الـ24.

وتواجد منتخب شباب اليد فى بولندا لخوض وديتين، يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى مواليد 2002 ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم المقبلة، والتى تضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى ودكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود مخطط احمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة اللاعبين : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - ادم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.