شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة.. ماكينة أهداف سورية على رادار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم المهاجم السورى عمر السومة، لاعب العربى القطرى الحالى، قائمة المرشحين للانتقال لصفوف الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، بعدما ذكرت تقارير صحفية سعودية سعى القلعة البيضاء للتعاقد مع ماكينة الأهداف السورية ليدخل فى منافسة مع نادى العربى للحصول على خدماته بعدما طلب النادى القطرى تجديد استعارة اللاعب من أهلى جدة السعودى لمدة موسم جديد.

عمر السومة من مواليد يوم 28 مارس 1989 فى مدينة "دير الزور" السورية، وبدأ مسيرته فى عالم كرة القدم مع نادى الفتوة السورى، قبل أن يخوض تجربة احتراف فى القادسية الكويتى الذى كان شاهداً على تألقه، مما لفت أنظار مسئولى الأهلى السعودى للتعاقد معه، ومع هبوط الأهلى لدورى الدرجة الثانية السعودى انتقال السوما لصفوف العربى القطرى على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضى.

وينشر ”الخليج 365” أرقام ومعلومات مهمة عن مسيرة عمر السومة الملقب بـ"ماكينة الأهداف" مع ناديى أهلى جدة السعودى والعربى القطرى والمنتخب السورى نظرا لتسجيله العديد من الأهداف خلال مسيرته الكروية.





عمر السومة مع أهلى جدة

لعب: 242 مباراة

سجل: 193 هدفا

صنع: 30 هدفا

السومة مع العربى القطرى

لعب: 27 مباراة

سجل: 27 هدفا

صنع: 6 أهداف

السومة مع منتخب سوريا

لعب: 26 مباراة

سجل: 18 هدفا

صنع: هدفا