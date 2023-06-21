شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح وزيزو وصبحى يشاركون فى التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة فى كأس مصر.

وكان الثلاثى الدولى قد انتظموا بالأمس فى التدريبات، بعد العودة من المشاركة مع منتخب مصر الأول فى المعسكر الأخير، الذى تخللته مباراة غينيا فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ومواجهة جنوب السودان الودية.

وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو وضع برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للثلاثى فى مران الأمس دون المشاركة فى التدريبات الجماعية قبل الانخراط اليوم بشكل طبيعى وكامل فى المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة فاركو فى دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.