شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن مباراة ودية مع أحد أندية القسم الثالث استعدادا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، من جهازه الإدارى توفير مباراة ودية مع أحد أندية القسم الثالث استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ويبحث مسئولو الإسماعيلى عن مواجهة أحد أندية القسم الثالث يوم الجمعة المقبل، لتكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة أسوان، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد للمباراة التى ستكون مهمة جدا فى ضمان البقاء فى الدورى الموسم المقبل.

وخاض الإسماعيلى مباراتين وديتين للاستعداد لمواجهة أسوان، حيث حقق فوزا كبيرا على ساحة دمياط بسداسية نظيفة، ثم الفوز على منتخب السودان الأوليمبى بهدفين نظيفين، بعدما تم إلغاء المباراة الودية أمام المصرى البورسعيدى.

ومن جانبه حذر حمزة الجمل اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.