شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يعود للقاهرة اليوم ويغيب عن مباراة الأهلى وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الأهلى للقاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، الذى خاض مباراة أمس مع منتخب الجزائر، وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للمارد الأحمر بقيادة مارسيل كولر فى مباراة حرس الحدود بسبب تأخر عودته وانتظامه فى التدريبات الجماعية.

ويفاضل الجهاز الفنى للنادى الأهلى بين الثنائى محمود كهربا ومحمد شريف للاستقرار على أحدهما للدفع به أساسيا وقيادة الهجوم فى مباراة حرس الحدود غدا الخميس فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى، فى ظل وجود اتجاهين الأول ينادى باستمرار الدفع بالعناصر الأساسية ومن ثم الاعتماد على كهربا والثانى وهو إجراء بعض التعديلات على التشكيل ومنح الفرصة لشريف لإراحة بعض الأساسيين.

ويأتى التفكير فى منح الفرصة لمحمد شريف من أجل منح كهربا فرصة للراحة والتقاط الأنفاس لعدم حصوله على راحة منذ خوض نهائى أفريقيا ومشاركته أساسيا فى لقائى النهائى الأفريقى، ومن بعدها الانضمام لمعسكر منتخب مصر والمشاركة فى مباراة جنوب السودان الودية قبل أيام قليلة من مباراة حرس الحدود.

ويختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعدادا لخوض مباراته ضد حرس الحدود غدا الخميس فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى أول مباراة فى الدورى يخوضها الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي.

ويدخل الأهلى مباراة الحدود وهو يحتل المركز الثانى برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة، وحقق الأهلى الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 5 ولم يخسر أى مباراة، وسجل الأهلى 45 هدفاً واهتزت شباكه 7 مرات.