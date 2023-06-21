شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يدفع بالقوة الضاربة للاتحاد السكندرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على الدفع بالقوة الضاربة لسيد البلد أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها فى السادسة والنصف مساء غد الخميس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

واطمئن زوران على جاهزية جميع لاعبى الاتحاد السكندرى قبل مواجهة بيراميدز، كما طالبهم بضرورة التركيز أمام الفريق السماوى وعدم الوقوع فى الأخطاء خصوصاً أن هذا اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

وتواجد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة النادى، فى مران الأمس للاتحاد السكندرى لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى، قبل مواجهة بيراميدز.

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد السكندرى يستعد للقاءين حاسمين؛ الأول أمام بيراميدز فى كأس مصر والمقرر له يوم 22 يونيو الحالى باستاد الإسكندرية، والثانى فى نصف نهائى كأس الرابطة أمام سيراميكا والمقرر له يوم 26 من الشهر الحالى باستاد القاهرة.

ويأمل المدير الفنى الصربى زوران فى تحقيق نتيجة طيبة تعوِّض بعض الإخفاقات الأخيرة فى مباريات الدورى، وتحقيق جزء من طموح الجماهير بتحقيق بطولة لسيد البلد.