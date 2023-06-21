شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يمنح المثلوثى ودونجا تعليمات فنية خاصة قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى الزمالك، على منح التونسى حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا لاعبى الأبيض، تعليمات خاصة على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة فى كأس مصر.

وانفرد أوسوريو بثنائى الزمالك، ومنحهما تعليمات فنية خاصة، بجانب بعض الأدوار الخاصة بمركزيهما والتمركزات داخل الملعب.

وألقى أوسوريو محاضرة فنية على اللاعبين كما منحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة بخطة اللعب بجانب تكليف البعض بأدوار خاصة داخل الملعب، وطلب المدير الفنى من اللاعبين تنفيذ المطلوب بكل دقة.

وعقب ذلك أدى لاعبو الفريق فقرة خططية تم خلالها التركيز على أمور خاصة بخطة اللعب تحت إشراف أوسوريو المدير الفنى ومدحت عبد الهادى المدرب العام.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التى تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة ظهور مميز للحارس محمد نديم، والذى نجح فى التصدى للعديد من الكرات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة فاركو فى دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.