شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتمسك باحتراف نجومه ويرفض العروض المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى إنبى احتراف نجوم الفريق على رأس أولوياته فى الفترة المقبلة، حتى يكونوا هوية للنادى البترولى، وذلك بعد تألق أكثر من لاعب فى صفوف الفريق وخطفهم البساط من تحت أقدام نجوم كبار وعلى رأسهم محمد حمدى وأحمد نادر حواش.

ويرى مسئولو نادى إنبى أن الاحتراف أفضل لنجوم الفريق من العروض المحلية، حتى ولو كانت بضعف القيمة المالية حفاظاً على مستقبل هؤلاء اللاعبين وحتى يكونوا نواة مكملة لسياسة النادى البترولى في التعامل مع العروض.

فى سياق مختلف يواجه إنبى نظيره أسوان ودياً اليوم الأربعاء فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها 30 يونيو الجارى، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويخطط تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لمنح العديد من اللاعبين البدلاء الفرصة للوقوف على جاهزيتهم فنياً وبدنياً للاستفادة منهم في الفترة المقبلة، وخاض إنبى مباراتين وديتين أمام المصري بالسلوم، خسر اللقاء الأول بنتيجة 3/2 وفاز في الثانى برباعية.

ويحتل إنبى المركز التاسع فى ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.