شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على ركلات الترجيح وزيزو يستعد لـ فاركو فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات خاصة على تنفيذ ركلات الترجيح من منطقة الجزاء، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة فى كأس مصر.

وشارك فى هذه الفقرة جميع اللاعبين تحت إشراف أعضاء الجهاز الفنى، فى إطار الخطة الموضوعة استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة، وذلك تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح.

فى سياق متصل خاض أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبات إضافية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة.

وقام زيزو بأداء بعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيمانيزيوم عقب الانتهاء من خوض المران الجماعي مع الفريق، وذلك لعلاج الإرهاق قبل المواجهة المقبلة أمام فاركو، خاصة أنه شارك مع المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة فاركو فى دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.