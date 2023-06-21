شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لا يوجد وقف للقيد وتلقينا خطابا بشكوى نور الزمان الزمورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى محمد شيحة نائب رئيس اللجنة التي تدير الإسماعيلى، ما تردد حول وقف قيد الإسماعيلى لمدة 3 فترات بسبب مستحقات لاعبه التونسى السابق نور الزمان الزمورى، الذى تقدم بشكوى ضد الدراويش.

وأكد محمد شيحة في تصريحات خاصة: هذا الكلام عار تمام من الصحة، وأن كل ما في الأمر أن الإسماعيلى تلقى خطابا من الاتحاد الدولى "فيفا" يفيد تقدم التونسى نور الزمان الزمورى لاعب الإسماعيلى السابق بشكوى ضد النادى بسبب مستحقاته المتأخرة، وهو الخطاب الأول فى هذه الأزمة، وليس من المعقول إيقاف القيد دون استلام الشكوى أولا.

جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي قد تعاقد مع نور الزمان الزموري مطلع الموسم الجاري، ثم فسخ عقده من طرف واحد خلال الانتقالات الشتوية الماضية، في عهد الرئيس السابق يحيى الكومى.

في سياق آخر، وضع الجهاز الطبي لنادى الإسماعيلى، برنامجا تأهيليا لتجهيز باهر المحمدى قائد الدراويش لمواجهة فريق أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ويعانى باهر المحمدى من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة، إلى جانب التهاب عضلات الحوض، ويحتاج لفترة من العلاج للعودة مجددا للتدريبات.

ومنح الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، باهر المحمدى راحة سلبية لمدة 4 أيام من التدريبات بناء على طلب من الجهاز الطبي للفريق لمحاولة تجهيزه لمواجهة أسوان.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.