شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكى يتسلح بذكريات كأس مصر والسوبر قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود بذكريات سعيدة قبل مواجهة الأهلي غدا الخميس في الدوري، حيث حقق انتصارين بلقبين على الأهلي حينما كان لاعبا في صفوف الفريق.

ويسترجع مكي المدير الفني الحالي للحرس، ذكريات التتويج بلقب كأس مصر والسوبر المصري في نسختي 2009 و2010 وحقق فيهما الفوز على الأهلى وتوج بالبطولتين.

وفي نسخة السوبر المصري فاز حرس الحدود 2-0 على الأهلى، عام 2009، بينما تعادل 1-1 مع الأهلى وفاز بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح نهائي كأس مصر 2010.

ويستضيف ملعب الكلية الحربية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الخميس مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.