شوبير: الأهلى يفاوض مهاجم عربي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم عربي صغير السن لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: “هذه تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم أجنبي لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل”.

وأوضح: "الأهلى يفاوض مهاجم عربي صغير السن في الفترة الحالية والأمر في طريقه للحسم خلال الفترة المقبلة في ظل وجود تقارب بين جميع الأطراف".

ومن المقرر، أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام غدًا الخميس والمؤجلة من الجولة الـ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية مساء أمس، الثلاثاء، بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، والتي أعقبت مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.