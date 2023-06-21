شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دولية جديدة فى نادى مدينتى.. انطلاق "قاضية" لرياضة الفنون القتالية بمشاركة أبطال محليين وأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد غد الجمعة بطولة "قاضية"، وهي بطولة عالمية متخصصة في رياضة الفنون القتالية المختلطة للمحترفين، بنادي مدينتي الرياضي-إحدى أندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة- بمشاركة 16 لاعبًا من المحليين والأجانب للمنافسة على لقب البطولة وتحسين التصنيف المحلي والعالمي في اللعبة.

يأتي ذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى ، على استضافة وتنظيم كبرى البطولات المحلية والعالمية بمختلف الألعاب الفردية والجماعية لتحفيز السكان على ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه إبراز قدرات وإمكانات أنديتها الرياضة على استضافة فعاليات كبرى في ظل ما تتميز به من أحدث المنشآت الرياضية المصممة وفقًا للمعايير العالمية.

في هذا الصدد قال مصطفى القاضي، مؤسس ومدير شركة فنارة للتسويق الرياضي، المنظمة لبطولة "قاضية، إن الشركة وقعت شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لاستضافة نادي مدينتي الرياضي النسخة الثالثة من بطولة "قاضية"- للمرة الأولى- في ظل ما يتميز به النادي من ملاعب ومنشآت تسهم في إنجاح البطولة، والتي تحظى بمتابعة محلية وعالمية على نطاق كبير، وتشهد مشاركة لاعبين من دول عربية وأفريقية وآسيوية.

أضاف "القاضي"، أن بطولة قاضية تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة الكابتن محمد صبيح، ويشارك في النسخة الخامسة 24 لاعبًا من بينهم 16 مصري و8 أجانب من جنسيات عربية العراق، والمغرب، والأردن، ومن دول نيجريا، وباكستان، والهند، وأذربيجان، والبرازيل.

وتابع أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي غداً الخميس، لتقديم اللاعبين المشاركين ببطولة قاضية، ووزن اللاعبين قبل انطلاق المباريات يوم الجمعة بنادي مدينتي الرياضي، والذي سيشهد تنظيم 12 مباراة بين المشاركين تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً، وتختتم بمباراة قوية بين بطل مصر والمصنف الأول محليًا محمد سالم والذي سيدافع عن لقب بطولة قاضية في فئة وزن المتوسط أمام لاعب من الهند.

وأشاد مالك شركة فنارة للتسويق الرياضي، بتعاون مجموعة طلعت مصطفى لتنظيم بطولة "قاضية" في مصر عبر تقديم الدعم اللازم لاستضافة البطولة بنادي مدينتي الرياضي، وهو أكبر الأندية الرياضية في شرق القاهرة ومصر، إضافة إلى الترويج للبطولة إعلاميًا بما يسهم في زيادة التوعية برياضة الفنون القتالية المختلطة بما ينعكس على زيادة أعداد ممارسي اللعبة في مصر، وخلق قاعدة جماهيرية لها، والترويج الخارجي للبطولة وكذلك للأبطال المصريين في اللعبة بما يسهم في تحسين تصنيفهم عالميًا.

أشار إلى أهمية دور مجموعة طلعت مصطفى في تنظيم بطولة "قاضية" لتصبح مماثلة للمنافسات الكبرى بالخارج، عبر توفير ملعب عالمي وأماكن مخصصة للجماهير تسع لحوالي 1200 مشجع، مما يسهم في الترويج للسياحة المصرية بصفة عامة، والرياضية على وجه الأخص، من خلال مشاركة لاعبين من جنسيات مختلفة، ومتابعة محطات دولية للمباريات، وهو ما يمثل أفضل دعاية للسياحة المصرية، والترويج للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية في الرياضة المصرية، لافتًا إلى أن مباريات بطولة قاضية ستنقل عبر قناة "قاضية" على موقع يوتيوب، وتطبيق Watch it، ومسجلة على قناة اون سبورت.

وتقام 12 مباراة ببطولة قاضية، تبدأ بمواجهة إسماعيل جمال مع عاصم غانم، يليه محمود أحمد مع بيشوي جابر، وعبد الرحمن سيد مع أدهم إيهاب، وستيفين نزيكون مع زكريا بيتشي، وأحمد طارق مع محمد عزام، وعلاء الدين خطاب مع محمد الديب، ولينا فياض مع دينا عثمان، ومحمد الزناتي مع محمد جمال، وإسماعيل خام مع سيركيهان فاليلي، وجوناثان كارلوس تيستا مع محمد سمير، ورياض حمزة مع أحمد السيسي، وراحول راجو مع محمد سالم.