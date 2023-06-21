شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مصطفى بيبو: عقدى انتهى مع الجونة.. والتعاقد مع بواليا كلام سوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، أن الحديث عن التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الأهلى غير صحيح وكله كلام سوشيال ميديا ولم يحدث.

وقال أحمد مصطفى بيبو في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور :"نادى الجونة كيان كبير ومكانه في الدوري الممتاز بين الكبار، وجميع الإمكانات متوفرة للنجاح".

وأضاف أحمد مصطفى بيبو: "عقدى مع الجونة انتهى مع نهاية الموسم الماضى، ولم يفاتحنى أحد فى ملف التجديد حتى الآن".

وعن التعاقد مع بواليا، قال مدرب الجونة: "كل ما يقال عن انتقال والتر بواليا مهاجم الاهلي المعار لنادي القادسية السعودي لنادي الجونة غير صحيح وكلام على السواشيال ميديا".

جدير بالذكر أن فريق الجونة صعد للدوري الممتاز بعد فوزه على شبان قنا بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما، في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولي لدورى القسم الثاني .

ورفع الجونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن لافيينا الذى حقق الفوز علي أسمنت أسيوط، ليعود الجونة لدورى الأضواء بعد موسم واحد فقط قضاه فى القسم الثانى.