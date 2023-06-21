شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يعوض غياب حسام عبد المجيد عن الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعوض محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك غياب حسام عبد المجيد عن صفوف الفريق الأبيض،أمام فاركو في المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك الاعتماد على خدمات محمد عبد الغنى بسبب تواجد حسام عبد المجيد ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي الذى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمقامة بالمغرب في الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو.

في سياق مختلف حذر أوسوريو اللاعبين من الانشغال بأحاديث العروض التي تثار في منابر الإعلام و"السوشيال ميديا" من وقت الأخر من أجل الحفاظ على تركيزهم خصوصاً أن الموسم لم ينتهِ فضلاَ عن استمرار الفريق الأبيض في بطولة كأس مصر التي يرغب في حصدها لمصالحة الجماهير.

وطالب أوسوريو لاعبى الزمالك بالتركيز في الفترة المقبلة خصوصاً أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام فاركو والمقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويرغب أوسوريو في استكمال مشوار الفريق بالبطولة بعد تأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.