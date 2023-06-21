شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات سلاح الشيش رجال ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت مصر الحصول على كافة ميداليات منافسات الفردى لسلاح الشيش رجال ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التى تقام فى الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجارى بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل الرباعى المصرى علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن لنصف النهائى، لتضمن مصر كافة ميداليات المنافسات.

وتأهل علاء أبو القاسم لنصف النهائى بعد فوزه على الجزائرى تيبو بيكات بنتيجة 15-9 بينما فاز عبد الرحمن طلبة على المغربى أمير الرزولى بنتيجة 15-8، كما تأهل محمد حسن بعد فوزه على الجزائرى سالم هيراوى بنتيجة 15-14 بينما تأهل محمد حمزة بعد فوزه على السنغالى نوى روبن بنتيجة 15-5.

ومن المقرر أن يواجه علاء أبو القاسم زميله عبد الرحمن طلبة بينما يلعب محمد حسن مع محمد حمزة فى نصف النهائى الآخر.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتنى، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة فى مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.