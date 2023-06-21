شكرا لقرائتكم خبر عن زد ينافس أندية مغربية على ضم مهاجم الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي زدالصاعد حديثا للدورى الممتاز، قطع شوطا كبيرا في مفاوضاته مع الجامبي جبريل سيلا، مهاجم الرجاء المغربي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع le360 سبورت المغربي، أن مهاجم الرجاء دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي زد ، الذي عبر عن اهتمامه بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به رفقة شباب السوالم الرياضي، الذي لعب له معارا خلال الموسمين الأخيرين .

وحسب الموقع الذي أشار إلى أن محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي، كان قد أخطر في وقت سابق عددا من وكلاء اللاعبين، عزمه التخلي عن لاعبه الجامبي جبريل سيلا، طالبا منهم البحث عن فريق بإمكانه تقديم عرض رسمي لشراء اللاعب، الذي لعب لموسمين على سبيل الاعارة لفريق شباب السوالم الرياضي .

وأضاف التقارير أن عدة أندية في الدوري المغربي، أبدت رغبتها في التعاقد مع جبريل سيلا، الذي مازال يرتبط بعقد مع الفريق الأخضر يمتد لموسمين إضافيين .