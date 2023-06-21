5 انتصارات لفراعنة الإسكواش في اليوم الأول لبطولة العظماء الثمانية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الأول من بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، منافسات قوية بين أبطال العالم المشاركين في أولى مباريات دور المجموعات، حيث استطاع 5 لاعبين مصريين تحقيق الفوز وحصد أولى النقاط.

بدأت البطولة بحفل افتتاح حضره أليكس جوف، رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، تلاه انطلاق 6 مباريات متتالية بملعب زجاجي مطابق للمواصفات العالمية، وسط إشادة بمستوى تنظيم البطولة التي يشرف عليها كريم درويش، نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش.

تفاصيل المنافسات

استهلت نوران جوهر، لاعبة أندية وادى دجلة ماراثون انتصارات الأبطال المصريين بفوزها على نيلي جيليس بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-0).

بينما في المباراة التالية استطاع دياجو إلياس التغلب علي الدجلاوي مازن هشام بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-8) (11-5)، وفازت زميلته بالنادي هانيا الحمامي بالفوز على أوليفيا فيلتنشر بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-7).

فيما حقق بطل النادي الأهلي مصطفى عسل الفوز على فيكتور كراون بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-3) (11-9) ، وتغلبت نور الشربيني على نور الطيب بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (10-11) (11-10) (11-7)، واختتم اليوم الأول بفوز لاعب وادي دجلة علي فرج على بول كول بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (9-11) (11-3) (11-7).

علي فرج، لاعب وادي دجلة للإسكواش

ومن المقرر أن يلتقي في منافسات اليوم الثاني لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش، كل من جويل كينج مع جورجينا كينيدي، ومحمد الشوربجي مع طارق مؤمن، ونوران جوهر مع هانيا الحمامي، ويواجه دياجو إلياس اللاعب مصطفى عسل، ونيلي جيليس مع أوليفيا فيلتشر، ومازن هشام أمام فيكتور كراون.

وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم خلال الفترة الحالية، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023.

كما تساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويشارك 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بالبطولة، بمجموع جوائز أكتر من 10 ملايين جنيه، وتنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت.

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