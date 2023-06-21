ريال مدريد يُعلن تجديد عقد توني كروس..رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - ريال مدريد، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا تجديد عقد الألماني توني كروس لاعب الفريق ليواصل مسيرته بين صفوف الملكي.

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و انضم تونى كروس إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2014، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني، وكان عقده الحالي مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو الحالي.

وأعلن النادى الملكى رسميا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد كروس لموسم جديد، لينتهي في صيف 2024.

تونى كروس

وتحدث توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، عن قيمة صفقة بيلينجهام، حيث قال: "أتى إلينا لاعب مقابل الكثير من الأموال وانتهت مسيرته في ريال مدريد)".

وتابع كروس تصريحاته: "على ما أعتقد أن الجماهير ستقول بإن صفقة بلينجهام ليس جيدة، لكننا يجب أن نفكر بأسلوب جيد".

بينما تطرق للحديث عن رحيل كريم بنزيما للدوري السعودي، حيث قال: "تستطيع الذهاب أو لا، لذلك هذا قرار شخصي (يختلف من لاعب لآخر)".

واختتم كروس تصريحاته: "توجد ظروف يمر بها اللاعب تسهم في صنع القرار، لكن لا أحد له الحق أن يتدخل فيه، لذلك لابد من تكريم بنزيما لأنه يستحق ذلك".

ريال مدريد يعلن التعاقد مع بيلينجهام



كشف ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية تعاقده مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بشكل رسمي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد ريال مدريد في بيانه أن مدة التعاقد 6 سنوات، كما أن اللاعب سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي غدًا.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن ريال مدريد أتم تعاقده مع بيلينجهام في صفقة تخطت حاجز المئة مليون يورو.

وأوضحت أن بوروسيا دورتموند لم يتنازل عن نجم وسطه إلا بعد حصوله على قيمة الصفقة، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية عالية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن رحيل عدد من نجومه على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو وماريانو دياز.