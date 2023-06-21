لافيينا يعلن إقالة مديره الفني بعد الفشل في الصعود للممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الاسيوطي توجيه الشكر لجورج جاليدي المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة.

سبب إقالة المدير للفني للافينا

وجاء ذلك عقب فشل في الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم القادم عقب المنافسة الشرسة مع نادي الجونة.

ويبحث مجلس إدارة نادي لافيينا عن مدير فني جديد يقود الفريق في الفترة القادمة خلفاً للمدير الفني السابق جورج جاليدي.

وحقق لافيينا الفوز على أسمنت أسيوط بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مجموعة الصعيد من الدوري القسم الثاني.

ويبدأ لافيينا الاستعداد للدوري المحترفين خلال الفترة القادمة بخوض مباريات ودية في الفترة القادمة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

يذكر أن نجح فريق الجونة في الصعود رسميا إلى بطولة الدوري الممتاز، بعدما حسم بطاقة التأهل عن مجموعة الصعيد في الجولة الأخيرة، بعد صراع شرس مع فريق لافيينا طوال هذا الموسم في دوري القسم الثاني.

وقلب لافيينا تأخره للفوز علي أسمنت أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الجولة الـ 30 والأخيرة لمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

ورغم فوز لافيينا فإنه فقد فرصة التأهل للممتاز بعد فوز الجونة 2-1 علي شبان قناة، وارتفاع رصيد الفريق الساحلي للنقطة 69 بفارق نقطة عن لافيينا.

وبذلك يُكمل فريق الجونة عقد الفرق الثلاثة الصاعدين إلى بطولة الدوري المصري الممتاز وهم: بلدية المحلة والجونة وزد إف سي.

فقد تأهل فريق بلدية المحلة لبطولة الدوري الممتاز بعد تصدره مجموعة بحري.

بينما تأهل فريق زد إف سي للدوري الممتاز بعد تصدره مجموعة القاهرة، وأخيرا صعد الجونة بعد تصدره لمجموعة الصعيد.

وصعد الجونة إلى الدوري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه، وأول مرة كانت في موسم 2009 - 2010، وفي المرة الثانية كانت موسم 2017 - 2018، والمرة الثالثة سيلعب في الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024.

وعاد الجونة بعد موسم واحد من هبوطه من الدوري المصري الممتاز، بقيادة أبرز لاعبيه نور السيد قائد الفريق ومحمد العشري ومحمد أنور وأحمد عامر أصحاب الخبرات الكبيرة في الدوري الممتاز من قبل مع العديد من الأندية.