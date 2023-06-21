نجم منتخب غانا يعلن إعتزاله كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيان أسامواه لاعب منتخب غانا، إعتزاله لعب كرة القدم وذلك عن عمر يناهز 37 عاماً، وبعد مسيرة كروية دامت إلي مايقرب 20 عاماً.

إعتزال لاعب منتخب غانا

وقال أسامواه لاعب منتخب غانا في مؤتمر صحفي له بالعاصمة الغانية أكرا: “ أريد اغتنام هذه الفرصة العظيمة، لحظة صعبة في مسيرة كل لاعب كرة قدم، لحظة لا يتمناها جميع لاعبي كرة القدم، لكن عندما يبزغ الفجر، سيظل هذا الصوت الرقيق يتردّد في الأذن، حان الوقت، كان هذا الصوت واضحًا في أذني وانا استسلمت له، حان الوقت ".

وأضاف لاعب منتخب غانا: " حان الوقت لتسليم القميص والحذاء لأنني اعتزل رسميًا كرة القدم ".

يذكر أن شارك المهاجم وقائد المنتخب السابق في مونديال 2006 و2010 وفي سبع نسخ من كأس أمم إفريقيا حيث حل وصيفًا في 2010 و2015.

وتتذكره الجماهير في مسيرته الدولية لركلة الجزاء التي أهدرها ضد الأوروجواي في الثواني الاخيرة من الشوط الإضافي الثاني في ربع نهائي مونديال 2010 والتي كانت كفيلة بجعل غانا أول منتخب إفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

الجدير بالذكر أن جيان لعب مع العديد من الأندية أبرزها أودينيزي في الدوري الايطالي «2003-2008»، رين في فرنسا «2008-2010»، سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز«2010-2012» والعين الاماراتي «2011-2015».

يذكر أن واجه منتخب مصر الأولمبي في مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب غانا مساء الخميس الموافق 15 يونيو على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المعسكر المقام بمدينة برج العرب بالإسكندرية.



جاءت تلك المباراة ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، والتي يتأهل منها أول 3 منتخبات إلى الأولمبياد القادمة 2024 في باريس.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا بجانب منتخبات مالي والجابون والنيجر، حيث سيفتتح الفراعنة مشوار البطولة بمواجهة النيجر، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب - غانا - الكونغو وغينيا.

معسكر منتخب مصر الأولمبي في برج العرب

وانتظم المنتخب في معسكر بالإسكندرية تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للفراعنة، حيث خاض تدريبات قوية حرص خلالها على تأهيل اللاعبين فنيا وبدنيا وخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين قبل البطولة المصيرية.