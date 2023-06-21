شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل حسين الشحات عن الأهلى فى نهاية الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا حديث يدور داخل أروقة النادى الاهلى فى الوقت الحالى سوى عن أزمة تمديد تعاقد حسين الشحات صانع العاب الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى وتلقى اللاعب عروض مغرية للرحيل عن القلعة الحمراء، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن حقيقة رحيل حسين الشحات عن الاهلى..

س: متى ينتهى تعاقد حسين الشحات مع الاهلى؟

ج: ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلى الفترة الأخيرة، سواء فى بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدورى وأخيرا دورى أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفنى للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلى لجهوده خلال الفترة المقبلة.

س: هل طلب كولر تمديد تعاقد حسين الشحات؟

ج: منح مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى مسئولى ناديه الضوء الاخضر لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي

س: ماذا قدم حسين الشحات بالقميص الأحمر؟

ج: إجمالا.. شارك حسين الشحات فى 172 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 10727 دقيقة لعب سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 42، وتلقى 16 كارت أصفر، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولة الدورى مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصرى مرتين ودورى أبطال أفريقيا ثلاثة مرات والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

س: هل تلقى حسين الشحات عروض للرحيل عن الأهلى؟

ج: نعم.. تلقى عرضاً سعودياً وأخر قطرياً بأرقام تصل لأضعاف عرض الاهلى.

س: لماذا حدث خلاف بين الاهلى والشحات؟

ج: الأهلى عرض على الشحات تمديد تعاقده مقابل 13 مليون جنيه وطلب اللاعب 15 مليون جنيه مع إعفائه من نسبة المشاركة ورفعه لمصاف الفئة الأولى بالفريق.

س: هل وافق الأهلى على طلبات الشحات؟

ج: بالفعل وافق مسئولو الأهلى على طلبات اللاعب قبل أن يتلقى عروض مغرية تفوق عرض ناديه.

ج: شهدت الساعات القليلة الماضية محاولات لتقريب وجهات النظر بين مسئولى الأهلى وحسين الشحات صانع العاب الفريق من أجل انهاء ملف تمديد التعاقد، وشهدت هذه المحاولات مرونة كبيرة من اللاعب الذى أبدى تمسكه بالاستمرار داخل القلعة الحمراء رغم تلقيه عروض مغرية فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.