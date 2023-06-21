شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف بعد الصعود بالبلدية: منافسات الدورى الممتاز أسهل من القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى لبلدية المحلة، أن منافسات الدورى الممتاز أسهل من دورى القسم الثانى، وأحلم بتحقيق هدف نادى البلدية في الدورى الممتاز.

وقال أحمد عبد الرؤوف في تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور :"كان عندى ضغوط شخصية و جماهيرية من أجل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز".

وأضاف عبد الرؤوف: "تم الاتفاق مع رئيس نادى بلدية المحلة على استمرارى فى تولى مهمة المدير الفنى للنادى فى الدورى الممتاز، وطموحى فى البداية هو تحقيق هدف للنادى وهدف شخصى بالنسبة لى والدورى الممتاز أسهل من دورى الدرجة الثانية".

وعن الصفقات، قال مدرب بلدية المحلة: "بحاول التواصل مع إدارة الزمالك لاختيار بعض اللاعيبة المميزة بفريق 2003 للاستعانة بخدمتهم مع البلدية فى الدورى الممتاز".

ونجح وحيد سمير، لاعب بلدية المحلة، فى اعتلاء صدارة هدافى مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 12 هدفا، متفوقا على أحمد جمعة لاعب بروكسى وعبد الرحمن الدح أصاحب الـ10 أهداف، ثم مؤمن محسن لاعب جمهورية شبين وميدو جمال لاعب طنطا أصحاب الـ9 أهداف.

جدير بالذكر أن 15 ناديا ضمنت التواجد فى دورى المحترفين فى الموسم الجديد الذى يتأهل منه أول 3 أندية للدورى الممتاز، وهى كل من وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث وهم راية ومكادى والنجوم.