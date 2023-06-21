شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يضع برنامجاً خاصاً لعبد الله جمعة فى الزمالك لإنقاص وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك برنامجاً خاصاً لعبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأبيض لإنقاص وزنه ومحاولة وصول اللاعب إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية.

ويرغب أوسوريو فى إعادة تقييم عبد الله جمعة عن طريق منحه الفرصة كاملة،وقياس مدى إلتزامه قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن موقفه مع الفريق الأبيض خصوصاً أن الكولومبى،يرى ملف تحديد ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق حق أصيل له.

فى سياق مختلف، حذر أوسوريو اللاعبين من الانشغال بأحاديث العروض التى تثار فى منابر الإعلام و"السوشيال ميديا" من وقت الأخر من أجل الحفاظ على تركيزهم خصوصاً أن الموسم لم ينتهِ فضلاَ عن استمرار الفريق الأبيض فى بطولة كأس مصر التى يرغب فى حصدها لمصالحة الجماهير.

وطالب أوسوريو لاعبى الزمالك بالتركيز فى الفترة المقبلة خصوصاً أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام فاركو والمقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويرغب أوسوريو فى استكمال مشوار الفريق بالبطولة بعد تأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسى 3 / 2 فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ32، فى مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 2/2.