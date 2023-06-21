شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لتقريب وجهات النظر بين الأهلى وحسين الشحات لحسم تمديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القليلة الماضية محاولات لتقريب وجهات النظر بين مسئولى الأهلى وحسين الشحات صانع ألعاب الفريق من أجل إنهاء ملف تمديد التعاقد، وشهدت هذه المحاولات مرونة كبيرة من اللاعب الذى أبدى تمسكه بالاستمرار داخل القلعة الحمراء رغم تلقيه عروضا مغرية فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وكان الأهلى قد اقترب من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، من أجل الاستمرار مع الأهلى لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفنى لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالى قبل أن يتلقى اللاعب عروضاً مغرية ويصر على إلغاء نسبة المشاركة من عقده للاستمرار مع الكتيبة الحمراء وهو ما وافق عليه مسئولى الاهلى مؤخراً.

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلى الفترة الأخيرة، سواء فى بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدورى وأخيرا دورى أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفنى للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلى لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وإجمالا شارك حسين الشحات فى 172 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 10727 دقيقة لعب سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 42، وتلقى 16 كارت أصفر، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولة الدورى مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصرى مرتين ودورى أبطال أفريقيا ثلاثة مرات والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.