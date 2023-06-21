شكرا لقرائتكم خبر عن السويسرى شميد يصل القاهرة لقيادة قطاع الناشئين بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء السويسري فريتز شميد المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بنادي الزمالك لتولي مهام عمله.

ومن المقرر أن يلتقي المدير الفني لقطاع الناشئين بمجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة والحديث عن تفاصيل عمل فريتز شميد مع قطاع الناشئين بالنادي.

ويعكف مسئولو النادى الأبيض الفترة الحالية على وضع تصور شامل لخطة مميزة، تساهم في تطوير قطاع الناشئين، للاستفادة من العناصر الشابة، خلال مرحلة زمنية لا تتخطى 3 سنوات، لتكون نواة الفريق الأول مكونة من 80% من أبناء النادى الأبيض.