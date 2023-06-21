شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكر ة بالنادي الأهلي للظهور في بطولة الدوري بعد التتويج ببطولة أفريقيا، حيث يلتقي المارد الأحمر مع حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر.

الأهلي سجل آخر ظهور في بطولة الدوري قبل التتويج الافريقي بمواجهة أمام سيراميكا يوم 29 مايو المؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها الأحمر بهدف نظيف قبل أن يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويحسم الأهلي اللقب لصالحه ثم يعود الليلة لاستئناف منافساته في بطولة الدوري التي توقفت الأيام الماضية بسبب مباريات الأجندة الدولية.

يدخل الأهلي مباراة الحرس وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة ، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة ، وسجل الأهلي 45 هدفاً وإهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل ، يدخل حرس الحدود المباراة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة ، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة ، وسجل لاعبيه 16 هدفاً وأستقبلت شباك الفريق 38 هدفاً.

وخاض فريق الأهلي تدريباته يومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الليلة التي يسعى المارد الأحمر للفوز فيها من أجل إستعادة قمة الدوري ومواصلة رحلة التتويج ببطولة الدوري التي خسرها الفريق أخر نسختين.

وتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق عن ضرورة العمل بجدية أمام حرس الحدود دون النظر لترتيب الفريق في الدوري وأوضح المدرب السويسري للاعبيه أن الفوز يتطلب من الجميع جدية وتركيز منذ بداية اللقاء وعدم التهاون بدعوى أن الحرس يحتل مركز متأخر في جدول المسابقة.

ورغم أن كولر ينوي منح الفرصة لعدد من البدلاء الفترة المقبلة إلا أنه سيعتمد على العناصر الأساسية من أجل حصد النقاط الثلاثة والعودة لقمة الدوري ، وتبدو أوراق الأهلي الرابحة الليلة مُتمثلة في ، محمد الشناوي ، حسين الشحات ، على معلول ، مروان حمدي ، محمد هاني ، محمد عبد المنعم وكهربا.

في المقابل ، حرص محمد مكي مدرب حرس الحدود على التحدث مع لاعبي الفريق بشأن عدم الخوف من لاعبي الأهلي في لقاء الليلة ، وشدد لهم على أن الكرة لا تعترف بالمستحيل وعليهم أن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل الخروج بنتيجة جيدة.