شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد مديرا فنيا للافيينا بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق القيادة الفنية للافيينا الذى يشارك بدورى المحترفين العام المقبل بعد توجيه الإدارة الشكر للمجرى جورج جاليدو بعد فشل الفريق في الصعود للدورى الممتاز العام الحالى لحساب الجونة .

ونجح أحمد عيد عبد الملك في قيادة النجوم للصعود لدورى المحترفين بعد تصدر مجموعته في دورة الترقى ، ثم قاد الفريق للصعود لدور الـ16 لكأس مصر بالفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين ، إلا أنه اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق .

ومن المقرر أن يقام دورى المحترفين للعام الأول له بالكرة المصرية العام المقبل بـ20 فريقا .