شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على رأس 16 منتخبا فى نهائيات أمم أفريقيا بعد انتهاء الجولة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، رفقة 15 منتخبا إلى نهائيات إمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وتبقت 8 مقاعد فقط تنتظر الحسم في الجولة الأخيرة التي تُلعب في سبتمبر المقبل.
النسخة 2023 المقرر لها مطلع العام المقبل ستشهد مشاركة 24 منتخباً للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي مصر 2019 والكاميرون 2021.
ويتواجد في النسخة المقبلة منتخبات منتخب كوت ديفوار بوصفه مستضيف البطولة بجانب 4 منتخبات عربية وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب.
وتأهلت منتخبات السنغال نيجيريا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وكاب فيردي (الرأس الأخضر) وغينيا ومالي وجامبيا وزامبيا وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا والسنغال.
وحقق منتخب مصر فوزا مريحًا على نظيره جنوب السودان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما يوم الأحد الماضى وديًا، باستاد القاهرة الدولي، فى ختام معسكر الفراعنة خلال يونيو الجاري.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من كهربا وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير في الزاوية الضيقة للحارس، وفي الدقيقة 44 وبعد تحضير خطأ لدفاعات جنوب السودان وصلت الكرة إلى تريزيجيه فمرر إلى كهربا الذى سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة وسكنت يسار المرمى، وفي الدقيقة 72 جاء الهدف الثالث من كرة عرضية لحسين الشحات من جهة اليمين أبعدها الحارس خميس دانيال داك بشكل خطأ فتابعها تريزيجه برأسية سكنت منتصف المرمى.
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