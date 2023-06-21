شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على رأس 16 منتخبا فى نهائيات أمم أفريقيا بعد انتهاء الجولة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، رفقة 15 منتخبا إلى نهائيات إمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وتبقت 8 مقاعد فقط تنتظر الحسم في الجولة الأخيرة التي تُلعب في سبتمبر المقبل.

النسخة 2023 المقرر لها مطلع العام المقبل ستشهد مشاركة 24 منتخباً للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي مصر 2019 والكاميرون 2021.

ويتواجد في النسخة المقبلة منتخبات منتخب كوت ديفوار بوصفه مستضيف البطولة بجانب 4 منتخبات عربية وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب.

وتأهلت منتخبات السنغال نيجيريا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وكاب فيردي (الرأس الأخضر) وغينيا ومالي وجامبيا وزامبيا وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا والسنغال.