شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاده بتورتة قميص الأهلي ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حسين الشحات نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر بعبد ميلاده حيث نشر صورته عبر حسابه علي تويتر وعلق قائلا " ‏عام مضى بفضل وكرم من الله الكريم غُمرت فيه من نعم الله الكثيرة والحمد لله وها هو عام ات اسال الله فيه التوفيق والنجاح . شكرا لكن من اغمرنى بكل هذا الحب في عيد ميلادي " .

يحتفل حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ31 فهو من مواليد 21 يونيو 1992، ويرتبط الشحات بقصة عشق فريدة مع القلعة الحمراء فهو يشجع الأهلى منذ نعومة أظافره وضحى بالكثير من أجل ارتداء القميص الأحمر.

بدأ اللاعب مسيرته الكروية بنادى الشرقية للدخان وكان قريبا من الأهلى بعد اختياره عن طريق محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى، لكن الأهلى تراجع عن التعاقد مع الشحات ليتجه اللاعب للمقاصة عام 2014 ولمدة 4 مواسم، ويبزغ نجمه مع الفريق الفيومى قبل أن ينتقل للعين الاماراتى ثم ينضم للأهلى.

وإجمالا.. شارك حسين الشحات في 172 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 10727 دقيقة لعب سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 42، وتلقى 16 كارت أصفر، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولة الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا ثلاثة مرات والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

يجيد حسين الشحات اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى، مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية