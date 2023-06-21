رابطة الأندية تبرز العلامة الكاملة للأهلى فى آخر 7 مباريات بالدورى

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة الضوء على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره حرس الحدود، في المواجهة المؤجلة من الجولة 16 لبطولة الدوري الممتاز.

وكتبت رابطة الأندية عبر صفحتها الرسمية على تويتر: الأهلي يعود إلى مباريات الدوري المصري بمواجهة حرس الحدود بعد غياب دام 24 يومًا.

واستعرضت رابطة الأندية بعض أرقام الأهلي في آخر 7 مباريات الدوري الممتاز، والتي جاءت كالتالي:

7 فوز.

21 نقطة.

سجل 15 هدفًا.

استقبل هدفًا.

6 شباك نظيفة.

يعود فريق الكر ة بالنادي الأهلي للظهور في بطولة الدوري بعد التتويج ببطولة أفريقيا، حيث يلتقي المارد الأحمر مع حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر.

الأهلي سجل آخر ظهور في بطولة الدوري قبل التتويج الافريقي بمواجهة أمام سيراميكا يوم 29 مايو المؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها الأحمر بهدف نظيف قبل أن يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويحسم الأهلي اللقب لصالحه ثم يعود الليلة لاستئناف منافساته في بطولة الدوري التي توقفت الأيام الماضية بسبب مباريات الأجندة الدولية.

يدخل الأهلي مباراة الحرس وهو يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة ، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة، وسجل الأهلي 45 هدفاً وإهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل ، يدخل حرس الحدود المباراة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة ، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة ، وسجل لاعبيه 16 هدفاً وأستقبلت شباك الفريق 38 هدفاً.