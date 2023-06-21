روما يتعاقد مع إيفان نديكا.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي روما عبر حسابة الرسمي ، عن التعاقد مع الإيفواري إيفان نديكا خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية ، لتدعيم خط دفاع الذئاب خلال الموسم الجديد.

نشر نادي روما عبر حسابة الرسمي رسالة ترحبية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" إيفان نديكا، يُسعد نادي روما الإعلان عن التعاقد مع المدافع الإيفواري نديكا".

صرح إيفان نديكا عبر الموقع الرسمي "روما" قائلا:" : "الطريقة التي شُرح بها المشروع لي، تاريخ هذا النادي ومكانته جعلتني أرغب في القدوم إلى هنا، روما مدينة رائعة تُحب كرة القدم وتعيش من أجلها".

كما أكد تياجو بينتو في تصريحات صحفية للموقع الرسمي قائلا:" : "على الرغم من صغر سنه إلا أن إيفان يعتبر لاعبًا ناضجًا يتمتع بخبرة كبيرة وقادم من أحد الدوريات الخمس الكبرى وقد لعب أيضًا دورًا رئيسيًا في نجاح فريقه السابق في أوروبا".

ارتدي الإيفواري إيفان نديكا قميص الفريق رقم 5 بدلا من الراحل فينالدوم الذي انتهت إعارته مع الذئاب الإيطالي ورجع مرة أخري لصفوف الفريق الباريسي .

ومن المقرر ان يكون عقد اللاعب لمدة خمس مواسم مع روما وينهي حتي عام 30 يونيو 2028، وانضم نديكا إلى روما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فرانكفورت بنهاية موسم 2022-23، ووقع على عقد طويل الأمد مع ذئاب العاصمة.

وفي سياق متصل ، أعلن نادي روما الإيطالي تجديد عقد الإنجليزي كريس سمولينج مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة موسمين حتي 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي روما عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": “يسعدنا الإعلان عن توقيع كريس سمولينج عقدًا جديدًا مع النادي حتى 30 يونيو 2025!”.

وقال سمولينج في تصريحات للموقع الرسمي لنادي روما عقب تجديد تعقده مع النادي : “ شرف لي أن أجدد عقدي مع هذا النادي، أريد أن أحقق الكثير وأريد أن أكون مع هذا الفريق، أنا متحمس لبدء هذا الفصل الجديد معكم جميعًا، فلنصنع معًا التاريخ! شكرًا".

تفاصيل تعاقد روما مع سمولينج

وكان نادي روما تعاقد مع سمولينج صاحب الـ33 عانًا موسم 2019 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.