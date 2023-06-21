نجم الزمالك مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لجاليدي

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة نادي لافيينا تعيين احمد عيد عبدالملك نجم الزمالك وحرس الحدود السابق مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم لقيادته في الموسم القادم.

وجاء قرار إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الاسيوطي ووائل حبيب مدير الحرة بتعيين احمد عبدالملك حلفا المجري جورج جاليدو الذي تم توجيه الشك له بعد الفشل في التأهل للدوري الممتاز.

وحقق لافيينا الفوز على أسمنت أسيوط بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مجموعة الصعيد من الدوري القسم الثاني.

ويبدأ لافيينا الاستعداد للدوري المحترفين خلال الفترة القادمة بخوض مباريات ودية في الفترة القادمة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

ومن المقرر أن يعلن نادي لافيينا بشكل رسمي عن التعاقد مع احمد عيد مساء اليوم مع الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني.

جدير بالذكر أن أحمد عيد قد تمكن من قيادة فريق النجوم للعبور إلي دور الـ16 من بطولة كأس مصر، قبل أن يعلن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، رحيله عن تدريب فريق النجوم أحد أندية القسم الثانى.

ونشر أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه "فيس بوك": بعد الصعود لدوري المحترفين والصعود لدور الـ ١٦ لكاس مصر مع نادي النجوم ..أتقدم بالشكر لإدارة النادي واللاعيبين والجهاز الفني والاداري والطبي بالنادي ..شكراً للجميع ونسأل الله التوفيق في الخطوة القادمة بمشيئة الله.

وقاد أحمد عيد النجوم لتصدر ترتيب دورة الترقى التي أقيمت خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتأهل إلى دورى المحترفين في القسم الثانى بعد الفوز على المريخ البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الختامية.

وأطاح بفريق الإسماعيلى من دور الـ32 من بطولة كأس مصر في مفاجأة كبرى، ليضرب موعدًا مع سموحة يوم 24 يونيو الجارى في دور الـ16.